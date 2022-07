¿Cuáles son las repercusiones de los 'Uber Files' en Colombia?

Jorge Enrique Robledo, senador del Partido Dignidad, quien siempre se ha mostrado en contra del ingreso de la plataforma Uber a Colombia, se conectó con Blu 4.0 para explicar las implicaciones de las filtraciones de esos documentos para el país y anunció que demandará penalmente tras conocerse esta información.

“Recordemos que el servicio público de taxi existe en todas partes. En el capitalismo hay servicios públicos y no públicos, ¿cuál es la diferencia de estos? Los primeros son reglamentados y controlados por el Estado. Usted no puede poner un aeropuerto y poner a volar aviones donde se quiera, eso está enteramente reglamentado. Uber descubrió que a través del internet podía generar el fenómeno que han creado bajo la ilegalidad", comentó Robledo.

Asimismo, indicó que Uber es ilegal en Colombia porque es de transporte y no está inscrita como tal ante las autoridades, sino que, la plataforma al ser digital "tampoco registrada en el Estado".

"Las tarifas que fijan no pueden usarlas porque eso se llama usurpación de funciones públicas, los carros que utilizan son ilegales, los conductores no cumplen los requerimientos necesarios, tampoco los seguros y las disposiciones técnicas. Esto está estallando en todo el mundo. Uber funciona con la alcahuetería de presidentes y funcionarios de gobierno”, afirmó en una intervención Robledo.

Además, declaró que iniciará una denuncia penal tras lo sucedido con Uber desde su llegada a Colombia.

“Entre las cosas que aparecen con los papeles, es que esta empresa usaba sobornos para corromper funcionarios públicos. Yo estoy convencido de que en Colombia esta empresa ha violado la Constitución y las leyes del país. No me sorprendería que parte de la alcahuetería de los funcionarios en beneficio de esa ilegalidad haya estado apalancada por sobornos. Porque tanta impunidad tanta desvergüenza e ilegalidad permitida debe tener un fondo turbio. Yo estoy con mis abogados estudiando la forma de instaurar demandas penales para que se investigue en los distintos niveles del Estado el porqué no se ha aplicado la ley como debería”, aseguró el senador.

Recientemente se conocieron las declaraciones de Mark MacGann, quien trabajó para Uber entre 2014 y 2016 y decidió denunciar que la empresa estaba dispuesta a "romper todas las normas", usar todo su dinero y "su poder para impactar”, según declaraciones en The Guardian.