Innovación transforma música, arte y sociedad: 12 de octubre de 2025 - Blu 4.0, programa completo

El programa para entender de manera entretenida todo sobre la innovación y tecnología para el hogar de este 12 de octubre de 2025.

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de oct, 2025

El programa Blu 4.0 de este domingo 12 de octubre de 2025 destacó cómo la innovación, la creatividad y la tecnología están transformando la cultura, el arte y los negocios en Colombia y el mundo.

Entre los temas más relevantes están:

  • El poder del amor en la música:
    El salsero Yuri Buenaventura presenta Ámame, un disco grabado en Nueva York que rescata la esencia del afecto desde la sencillez. En entrevista, comparte detalles sobre el proceso creativo y el concierto de lanzamiento que ofrecerá el 8 de noviembre en el Teatro Colsubsidio.
  • Diez años impulsando la economía creativa:
    Ximena Tapias, presidenta ejecutiva de +Cartagena, reflexiona sobre cómo la cumbre +CTG ha transformado la industria latinoamericana, integrando sostenibilidad, arte, tecnología e inteligencia artificial.
  • Arte y conciencia ambiental con inteligencia artificial:
    La artista visual Natalia Gaviria cuenta cómo usa la tecnología para crear obras que promueven el cuidado del planeta, en una muestra que combina creatividad y sostenibilidad.
  • La fuga de talento en Colombia:
    Se analizaron los retos urbanos que impulsan a los profesionales a migrar y plantea soluciones para convertir a Bogotá en un motor de productividad y bienestar.
  • Tecnología contra el desperdicio de alimentos:
    Kim Durand, cofundador y CEO de Cheaf, explica cómo su app conecta comercios y consumidores para rescatar comida en buen estado y fomentar el consumo responsable.

Escuche el programa completo aquí:

