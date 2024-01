Innovaciones textiles llegan a Colombiatex desde Brasil: 23 de enero – Blu 4.0, programa completo

En el programa de Blu 4.0 de este martes, 23 de enero, estuvo Estiwar G, creador de contenido, quien habló sobre cómo le vaciaron su cuenta de Nequi al intentar pagar un servicio de Claro.

"Estaba pagando una línea por medio de internet y nos metimos Google, buscamos la página del operador y nos decía como quiere pagar, escogimos Nequi, colocamos los datos y llega un mensaje con la confirmación del pago. Cuando me doy cuenta no se pagaron 70.000, sino me sacaron todo", expresó.

Además, Karin Froehlich, gerente de Marketing Global y Nuevos Negocios de Texneo, dio detalles sobre las innovaciones textiles que llegan a Colombiatex de las Américas desde Brasil.

"Las telas son más versátiles ahora y nosotros en Texneo las tenemos, son las tecnológicas de América", dijo.

Por último, Felipe Garzón, cofundador de Spybee, habló sobre el ingreso de Spybee al Seed Program de Leonard.

Escuche el programa completo de Blu 4.0: