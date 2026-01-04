La tecnología como aliada para emprender, y crear en 2026: 4 de enero - Blu 4.0 programa completo

Blu 4.0 abrió su primera emisión del 2026 el 4 de enero con una mirada inspiradora a la tecnología, la innovación y la creatividad como motores de transformación personal y empresarial. El programa reunió a emprendedores, creadores y expertos que mostraron cómo las herramientas digitales están redefiniendo los negocios, la educación y las industrias creativas.

Andrés Bernal: explicó cómo Safiro Pay optimiza pagos internacionales y remesas en tiempo real mediante tecnología financiera. Detalló la apertura de cuentas en EE. UU. y el uso de billeteras virtuales con tarjeta Visa para retiros globales.

Alejandro Ladrón de Guevara: presentó su libro Catarsis , una obra que mezcla ingeniería, espiritualidad y sanación emocional. Relató cómo un sueño dio origen a una historia de amor que explora dimensiones más allá de lo físico.

Tatiana Fuentes: analizó las habilidades digitales que marcarán el 2026 , con la Inteligencia Artificial como extensión de la capacidad humana. Destacó la necesidad de una educación virtual flexible y centrada en el pensamiento crítico.

Carlos Ospina: compartió el recorrido internacional de su cortometraje A las 9 es la cita, premiado en Malta y Mumbai. Resaltó el talento caleño y la convergencia entre emprendimiento y creación audiovisual.

Juan Vélez Arango: mostró cómo la Inteligencia Artificial y las herramientas no-code permiten crear aplicaciones y cursos de forma accesible. Invitó a perder el miedo a la tecnología para emprender con modelos innovadores.

Camilo Montañés: explicó cómo 3GO Video usa realidad virtual, aumentada y metaverso para contar historias y vender productos. Describió aplicaciones en showrooms, proyectos inmobiliarios y formación empresarial.