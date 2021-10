Ricardo Silva Romero lanzará ‘Zoológico Humano’, su más reciente novela

El escritor y periodista colombiano Ricardo Silva Romero, autor de libros como ‘Ficcionario’, ‘Rio Muerto’ o ‘Cómo Perderlo Todo’ , lanzará su más reciente novela: ‘Zoologico Humano’, la cual estará disponible en las librerías de todo el país a mediados de octubre.

Escribí esta nueva novela que estará en las librerías en octubre: pic.twitter.com/jKLTAf1wuZ — Ricardo Silva Romero (@RSilvaRomero) September 7, 2021

El libro abordará ocho momentos diferentes de personas que regresaron de la muerte, siendo una construcción literaria elaborada durante la pandemia.

El autor estuvo en Blu 4.0, programa dirigido por Juan Manuel Ramírez y contó detalles al respecto.

“Es realmente una trama que ya tenía en mente (…) La pregunta a esas experiencias que mucha gente cuenta de morir y volver de la muerte, para luego asistir a la vida que ya ha vivido casi como una obra de teatro. Es común encontrar en las culturas estos relatos”, se refirió Silva sobre el tema principal de su nuevo libro.

Además de contar sobre esta nueva creación literaria, Silva dejó claro que no tiene problema con la lectura digital o análoga, sino más bien, considera a ambos formatos complementarios. "No tengo problema con el libro digital, porque los que me cuesta conseguir, los compro sin ningún problema en la web. Claro, la experiencia del libro físico es muy particular pero no es un problema para mí las versiones digitales”.

