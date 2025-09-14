Transformación digital en América Latina: 14 de septiembre de 2025 - Blu 4.0, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos este domingo en Blu 4.0 con invitados especiales que participaron en la más reciente edición de Andicom:



A propósito de las innovaciones que se espera en América Latina para los próximos meses, incluyendo la inteligencia artificial en diferentes tareas, hablaron: Lucas Gallito, director para América latina de GSMA; Luis Gabriel Castellanos, country manager para Colombia de IFX; Alex Blanco, presidente de LinkMax; Alejandro Ruiz, gerente regional de Experis en Antioquia; Ana Karina Quessepp, presidenta ejecutiva de BPrO; Andrés Barrantes, líder regional para el norte de América Latina de Blend; Wilson Calderón, director técnico de ManageEngine para América Latina; Andrés Velásquez, director de Ventas para Colombia y América latina de Brother; Javier Rey, director General de Kelios; Carlos Rebellón, director de Asuntos Corporativos de Intel para América Latina, y Andrés Rojas, vicepresidente de Hostdime.