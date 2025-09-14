En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Universidad Nacional
Petro y reforma a la salud
Metro de Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Transformación digital en América Latina: 14 de septiembre de 2025 - Blu 4.0, programa completo

El programa para entender de manera entretenida todo sobre la innovación y la Cuarta Revolución Digital de este 14 de septiembre de 2025.

Juan Manuel Ramírez, director de Blu 4.0
Juan Manuel Ramírez, director de Blu 4.0
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 14, 2025 04:27 p. m.

Estos fueron los temas tratados y debatidos este domingo en Blu 4.0 con invitados especiales que participaron en la más reciente edición de Andicom:

  • A propósito de las innovaciones que se espera en América Latina para los próximos meses, incluyendo la inteligencia artificial en diferentes tareas, hablaron: Lucas Gallito, director para América latina de GSMA; Luis Gabriel Castellanos, country manager para Colombia de IFX; Alex Blanco, presidente de LinkMax; Alejandro Ruiz, gerente regional de Experis en Antioquia; Ana Karina Quessepp, presidenta ejecutiva de BPrO; Andrés Barrantes, líder regional para el norte de América Latina de Blend; Wilson Calderón, director técnico de ManageEngine para América Latina; Andrés Velásquez, director de Ventas para Colombia y América latina de Brother; Javier Rey, director General de Kelios; Carlos Rebellón, director de Asuntos Corporativos de Intel para América Latina, y Andrés Rojas, vicepresidente de Hostdime.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad