A 127 presos en Medellín se les acabó el beneficio de casa por cárcel

La Policía, el Inpec y la Secretaría de Seguridad de Medellín revisaron el cumplimiento de la medida de casa por cárcel de al menos 300 personas que tenían este beneficio otorgado por un juez y encontraron que el 46% de ellas estaban evadiendo la detención.



“Lo que no está enmarcado en la legalidad colombiana es el incumplimiento por parte de estos bandidos, después de comprobarse que cometieron el delito de homicidio, no solamente se van para la casa sino que se escapan y terminan en la calle, por eso serán trasladados a cárceles”, dijo Andrés Tobón, secretario de seguridad de Medellín.



En total son 127 condenados por homicidio lo que serán enviados a un centro carcelario por que no cumplieron con la medida de prisión domiciliaria y por estar fuera de las direcciones registradas, al momento de las inspecciones.



La Fiscalía, a través de un comunicado, confirmó que ya se comunicó con los juzgados en donde estas personas llevan sus procesos para que sean llevados a centros carcelarios.

