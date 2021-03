A Fajardo lo juzgan por algo que ni siquiera el Banco de la República puede saber: Santiago Londoño

Santiago Londoño, exsecretario de Gobierno de Sergio Fajardo, habló en Mañanas BLU sobre el anuncio de la Fiscalía de imputarle cargos al exgobernador de Antioquia por la supuesta suscripción irregular de un contrato entre el departamento y el banco Corpbanca S.A.; de acuerdo con el ente acusador, Fajardo pudo incurrir en los delitos de peculado en favor de terceros agravado y contratación irregular.

"A Fajardo lo están acusando por no prever cómo se iba a mover el dólar, cosa que no hace ni el Banco de la República ni los analistas más encompetados, precisamente porque es una variable tremendamente compleja y volátil. No se le puede pedir a una persona, mucho menos para acusarla penalmente, que supiera de antemano cuál iba a ser la relación entre el peso y el dólar", indicó el exfuncionario.

Londoño cuestionó el momento de la imputación, que calificó como "sorprendente", así como la no inclusión en la imputación a Corpbanca S.A.

"Imputan por peculado a favor de terceros, pero no incluyen a Corpbanca S.A. que es el tercero, supuesto, que se enriqueció por la decisión del exgobernador Fajardo", aseguró.

"Es sorprendente, bajo todas luces, desde el derecho penal y de los analistas de los mercados cambiarios. Envía un mensaje a los administradores públicos, así como al mismo Gobierno nacional: se pone a los administradores del gasto en un riesgo absoluto", añadió.

Según el exsecretario de Gobierno de Antioquia, es sospechoso que las decisiones se den justo cuando se conocen encuestas de cara a las elecciones presidenciales de 2021.

Escuche a Santiago Londoño en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: