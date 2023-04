Alcalde Quintero aseguró que no apoya propuesta de Dimayor de poner mallas en estadio

A pesar de los desórdenes que se tuvo una batalla campal el pasado domingo 16 de abril en la tribuna sur del estadio Atanasio Girardot y en sus alrededores, donde miembros de la barra Los del Sur se enfrentaron a la fuerza pública, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, aseveró que no apoya la iniciativa de la Dimayor, de regresar las mallas a los estadios.

“Poner vallas en el estadio es incrementar el riesgo de estampida. Medellín no acogerá la mala recomendación de la Dimayor. Si por seguridad el partido no se puede jugar, simplemente no se juega”, escribió en su red social Twitter.

Poner vallas en el estadio es incrementar el riesgo de estampida. Medellín no acogerá la mala recomendación de la Dimayor. Si por seguridad el partido no se puede jugar, simplemente no se juega. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 25, 2023

Además, había explicado en el consejo de gobierno que las condiciones de seguridad deben estar dadas para que los ciudadanos asistan al estadio.

"Yo primero soy alcalde que hincha, y cuando uno primero es alcalde que hincha, tiene que pensar en la seguridad de la gente, tiene que pensar en las 40.000 personas que van a estar allá. Una estampida en un estadio puede significar la pérdida de vidas de mujeres, niños, personas, cientos de personas pueden morir en una estampida".

Publicidad

Mientras la Procuraduría investiga al Esmad en Medellín por presunta fuerza desmedida contra las barras bravas de Atlético Nacional en medio de los pasados disturbios en el estadio que dejaron 89 heridos, uno de ellos, incluso, golpeado con un extintor. Sin embargo, en la reunión de hoy de la mesa del comité de fútbol de la ciudad, el alcalde Daniel Quintero exigirá al cuadro verdolaga un enrolamiento facial de los hinchas como primera condición para que se preste de nuevo el Atanasio Girardot.

"La primera condición es el enrolamiento facial en la barra de Los del Sur. Vamos a disponer la tecnología necesaria, toda persona que entre a la barra tiene que estar enrola, eso es una decisión que de entrada se va a tomar al respecto. La segunda, tiene que haber un acuerdo de condiciones de seguridad, de vigilancia, de logística, cuántas personas de logística y vigilancia pone el equipo para garantizar la seguridad", especificó Quintero.

En caso de que se llegue a un acuerdo, se permitiría que Nacional reciba con sus hinchas a Olimpia de Paraguay el próximo martes 2 de mayo por la tercera fecha de la Copa Libertadores.

Publicidad

Le puede interesar: