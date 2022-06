Alcaldía de Medellín niega que capturados por caso Marcelo Pecci pertenezcan al crimen organizado

Aunque toda la evidencia y la investigación es reserva de la Fiscalía General de la Nación, el secretario de seguridad de Medellín , el general en retiro José Gerardo Acevedo aseguró que no hay una estructura criminal detrás del asesinato del fiscal Paraguayo, Marcelo Pecci, ocurrido en las playas de Barú de Cartagena, el pasado 10 de mayo.

El funcionario aseguró que la información que sí se tiene confirmada es de que las cinco personas capturadas en Medellín, Bello y Envigado, tienen antecedentes por hechos delictivos en el Valle de Aburrá y rechazó las versiones que aseguraban que, supuestamente, miembros de la organización criminal 'La Terraza' fueron los autores de este hecho criminal.

“También cabe decirles por como yo he visto que han salido unos supuestos expertos en seguridad en la ciudad que aparecen cada que suceden estos casos, hablando que pertenecen a organizaciones delincuenciales, no, no pertenecen ninguna organización de crimen organizado de la ciudad hasta el momento, no tenemos información respecto a esto”, aseveró el funcionario.

Por ahora, en medio de las investigaciones, se habla de la supuesta injerencia del capo oculto del Clan del Golfo, Juan José Valencia Zuluaga, conocido con el Alias 'Andrea -Falcon' y muy cercano al extraditado alias 'Otoniel', quien fue capturado en mayo del año pasado, y quien sería la persona que, desde la cárcel, habría contactado a estas personas capturadas para cometer el delito del fiscal antimafia de Paraguay.

