Apagan y retiran polémica valla electrónica que unía videos de Alcaldía de Medellín con Petro

Funcionarios de la subsecretaría de Espacio Público de Medellín ordenaron apagar y desmontar la valla electrónica que un privado instaló en una fachada del barrio Castilla y generó polémica por su contenido.

En los videos se pasaban imágenes del logos de la alcaldía y de Daniel Quintero entregando computadores a estudiantes y le seguían las de Gustavo Petro y su campaña con el Pacto Histórico.

Según la administración municipal, la valla no tenía los permisos para ser ubicada en ese punto. Sin embargo, no indicaron si habrá sanciones o no por el uso indebido de la imagen de la alcaldía.

Este hecho no solo generó controversia en redes sociales, sino que revivió la solicitud que ha hecho el sector opositor a Quintero de pedir una intervención de la Procuraduría por su presunta participación en política a favor de Gustavo Petro y el uso de recursos públicos para tal fin.