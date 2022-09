Asesinan a un firmante de paz y un campesino en zona rural de Ituango, Norte de Antioquia

Un firmante del Acuerdo de Paz y un campesino, fueron asesinados en la vereda Badillo, zona rural de Ituango, Norte de Antioquia , hasta donde llegaron hombres armados y dispararon contra las víctimas.

El campesino fue identificado como William de Jesús López campesino, mientras que el excombatiente fue identificado Arley de Jesús Graciano, quien era firmante de paz y, al parecer, además era hijo del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda donde fue asesinado.

Con este hecho, ya son 13 los excombatientes asesinados en el municipio de Ituango, donde hacen presencia Disidencias del frente 18 de las Farc y el Clan del Golfo.

Al respecto, Mauricio Mira, alcalde de Ituango, confirmó que las autoridades no lograron sacar los cuerpos de la zona: "La comunidad trató de sacar los cuerpos y el grupo armado no lo permitió, entonces hicimos la gestión con la Cruz Roja para que intercediera por ellos y por el municipio para poder hacer la gestión, pero no fue posible y la comunidad decidió enterrarlos en la misma zona", puntualizó.

Recordemos que Ituango se encuentra priorizado entre los 65 municipios relacionados en el “Plan de Emergencia” de la Comisión de Paz del Senado. Allí, además, recientemente se instaló el segundo Puesto de Mando Unificado “Por la vida” del Gobierno nacional.