¿Asistirá a la misa del papa en Medellín? Siga estas recomendaciones

En primer lugar, se sugiere a los feligreses incluir estos seis elementos en su maletín: hidratación y alimentos, documentos personales, protector solar, ropa cómoda y sombrero para el sol, gel antibacterial y elementos de abrigo.



Algunas recomendaciones generales son: acudir en grupo familiar o de amigos, no llevar niños menores de siete años, vestir cómodamente y evitar el uso recipientes y envases metálicos o de vidrio. Recuerde que no estará permitido el ingreso de sombrillas ni de mascotas.



Debido a que muchas personas harán vigilia durante la noche anterior y estarán una larga jornada a la intemperie, se pueden presentar síntomas como: golpe de calor, insolación, hipotermia, mal de altura, lipotimias, deshidratación o descompensación de enfermedades crónicas.



Por eso, para evitar quebrantos de salud, se sugiere a quienes están en tratamiento llevar sus medicamentos y en general, tener cuidado con exposición solar mediante la aplicación de protector cada cinco horas y el uso de gorras y sombreros.



También se recomienda portar documentos de identidad, llevar impermeables y prendas para protegerse de la lluvia y el frío y usa ropa de color claro para cuidarse de mosquitos.



Es importante tener a la mano hidratación y alimentos, la sugerencia para quienes pasarán la noche en vela es tomar el menos un litro y medio de agua.



Entre los alimentos que se recomienda consumir están los que aportan una gran cantidad de calorías: dulces, maní, frutas, galletas, cereales, etc.



Debido a que también se pueden presentar emergencias como disturbios, estampidas, lesiones, pérdida de personas, entre otros, se sugiere tener identificadas las vías de evacuación y los puntos de atención.



