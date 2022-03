Candidato a la Cámara en Antioquia denuncia que no le apareció ni su propio voto

Mientras se siguen conociendo denuncias por supuestas irregularidades en los escrutinios , el candidato a la Cámara por Antioquia Simón Echavarría, alegó que no aparece su propio voto en la mesa donde sufragó en Rionegro.

El candidato por el Partido de La U se mostró indignado porque, si bien no le alcanzan sus 4.055 votos como tercero en el reglón para tomar una curul al Congreso, no entiende cómo no está registrado su voto en la revisión de los escrutinios.

Publicidad



Echavarría, de 30 años, votó en la mesa 20 del puesto de votación en las oficinas de la Alcaldía de Rionegro, como se pudo verificar con su cédula y la Registraduría, pero no apareció en esa mesa ni un voto por el partido, es decir, como si el candidato no hubiera votado ni siquiera por él mismo.

"Donde yo voté aparecen cero votos por nosotros. Yo inclusive subí la foto de mi cédula donde decía que yo votaba en la mesa 20 y en la mesa 20 no hay ni un voto a la Cámara por el Partido de La U y el 107. Con esa denuncia mía, muchos amigos empezaron a revisar y lo mismo", relató a BLU Radio el excandidato.

Publicidad

"Personalmente, son maquinarias muy grandes que ya trabajan adentro de las urnas porque yo era de los que no creía que había fraude electoral, pero ahora estoy convencido", sostuvo Echavarría.

En medio de los escrutinios se han denunciado en todo el departamento supuestas irregularidades. Sin embargo, lo cierto por ahora es que en la Cámara de Representantes hubo cambios en comparación con el preconteo.

Publicidad

Así las cosas, pierde su curul electa el representante Jhon Jairo Berrío del Centro Democrático e ingresa Luz María Múnera del Pacto Histórico, que sumó nuevos sufragios que, al parecer, fueron recuperados.