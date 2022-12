Casi la mitad de vehículos en Antioquia no está al día con todos sus requisitos

Tener revisión técnico mecánica es el requisito que menos cumplen los conductores. El 54% de los vehículos matriculados en el Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, no la tienen vigente y en Antioquia los infractores son el 47% de los vehículos rodantes.



La segunda infracción es no tener el SOAT pues un 35% de conductores no cumple con este requisito.



De acuerdo con Diana Cubides, directora de servicio al cliente del Runt, “a nivel nacional la evasión del SOAT es del 49%, bastante alta, podemos decir que solo el 51% lo cumple; en Antioquia la evasión es un poco más baja pero no deja de ser preocupante”.



En el Registro Único hay matriculados en el país 13 millones 126 mil vehículos, de ellos el 57% son motocicletas, un medio de transporte que cada vez gana más terreno.



Lea también: Lo que debe saber sobre la regulación de las fotomultas en Colombia



Publicidad