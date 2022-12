Centro Democrático suspende a concejal de Medellín y pide proteger su salud mental

Las cosas se le complicaron al concejal de Medellín por el Centro Democrático que generó polémica por sus declaraciones fuera de tono.



Su partido lo suspendió temporalmente mientras se define su futuro y le pidió a su familia ayudarlo a conservar su salud física y mental, al tiempo que se anunciaron investigaciones.



A través de un comunicado, la Veeduría Nacional del partido informó que desde agosto de este año se está investigando el comportamiento del concejal Santiago Jaramillo, procesos que se profundizaran después de las declaraciones y las polémicas del pasado 4 de octubre.



Vea aquí: Polémica por acaloradas declaraciones de concejal de Medellín.



Según la comunicación, el político vulneró los estatutos del partido; incluso, habla de su “aparente alteración emocional”.



Por eso, el Centro Democrático le solicitó a las personas cercanas, en este caso su familia, que tomen todas las medidas necesarias para buscar su protección y a conservar su salud física y mental.



Más temprano, el concejal Jaramillo se había disculpado por sus declaraciones, pero aseguró que no se arrepiente.



La decisión del Centro Democrático no implica suspensión de la curul, pero sí afecta sus derechos como parte de él: no podrá tomar decisiones internas, ni votar en convenciones o certámenes, como tampoco recibir información oficial del partido.



