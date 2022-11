Con 7 horas de anticipación comenzaron a hacer fila asistentes al concierto de Bad Bunny en Medellín

El ambiente a las afueras del Estadio Atanasio Girardot de Medellín comenzó a ponerse en modo Bad Bunny desde muy temprano, pues miles de personas se acercaron a las diferentes entradas de la unidad deportiva a eso de las 9:00 de la mañana. para hacer la fila esperando, según ellos, con muchas ansias, la apertura de las puertas para ingresar al concierto del puertorriqueño.

La apertura de puertas, según el personal logístico, se planeó en dos partes: abriendo el primer anillo a las 2: 00 de la tarde y a partir de las 4 de la tarde el segundo anillo general, para que a partir de allí comiencen a ingresar las personas a las respectivas localidades.

Mientras la gente esperaba, calentaban motores con los cánticos de Bad Bunny, unos acostados, otros de pie, alrededor de la venta de camisetas, gorras y gafas del cantante que también aumentaban la emoción de todos los asistentes.

Fanáticos de todas las partes de Colombia llegaron a Medellín para presenciar este concierto donde muchos aseguran vienen esperando hace rato. Asistentes desde Bogotá, Cali, Norte de Santander entre otros, aguantaron bajo la lluvia, el sol y demás factores para poder ingresar temprano.

“Llevo dos horas haciendo la fila, espero que todo salga bien y que el concierto está una chimba”, apuntó Cristian, por otro lado, Andrea le pidió a los santos que no fuera a llover, “espero que no llueva, que arriba nos ayuden porque esto lo estuvimos esperando mucho tiempo. De Bad Bunny me gusta todo, su estilo y música”.

Con una capacidad hotelera a más del 90 % en todo el Valle de Aburrá, los cerca de 80.000 asistentes a estos dos días de concierto en el Atanasio Girardot afirmaron que esperaron con gran felicidad y entusiasmo este concierto en el país. Además, según la Alcaldía de Medellín, todo este evento dejará 12 millones de dólares a la ciudad que recibirá dos días al cantante más escuchado en Spotify del mundo.

Por último, cabe recordar que con el plan piloto de la administración municipal, la fiesta en Medellín se habilitó hasta las 5 de la mañana en discotecas y locales de entretenimiento para este viernes y sábado, días durante los que estará el conejo malo en la ciudad.

