Con videos de Estado Islámico, hombre amenazó a habitantes de Urabá

Fue capturado alias ‘El Gordo’, quien extorsionó a más de 20 personas en el Urabá antioqueño tras intimidarlas con videos de la organización terrorista ISIS y el Cartel de Sinaloa.



En total fueron 21 personas afectadas, en su mayoría mujeres, a quienes el extorsionista les exigía considerables sumas de dinero para que ellas no terminaran igual que las víctimas de los videos.



“El tipo me llamó y me envió unos videos donde aparecía una mujer que le quitaban la cabeza y a otra le disparaban y me decía que si yo no pagaba, eso me iba a suceder a mí”, relata una denunciante.

Lea además: Capturan 20 integrantes de bandas dedicadas a la extorsión en Medellín



El comandante de la Policía de Urabá, coronel Gerson Fajardo, detalló que este hombre, quien fue capturado en el corregimiento Riogrande de Turbo, se hacía pasar por integrante del Clan del Golfo o de disidencias de las Farc para generar más temor en sus víctimas.



“El hombre solicitaba a sus víctimas entre $100.000 y $1’000.000 dependiendo de a quien extorsionara”, explicó el coronel.



Alias ‘El Gordo’ fue dejado a disposición de las autoridades.

Publicidad