Concejo de Medellín aplazó, por cuarta vez, votación de transferencias extras de EPM a la Alcaldía

Luego de cinco horas de agarrones, réplicas y peticiones, fue aplazada nuevamente la votación del proyecto de acuerdo por medio de la cual la Alcaldía busca que el Concejo de Medellín autorice a EPM transferencias extras por 330.000 millones de pesos para culminar el plan de desarrollo.

Según el concejal Carlos Ríos, del Centro Democrático, la decisión se pospone hasta tanto sea presentada una nueva ponencia que incluya una serie de modificaciones.

"Hoy tenemos una ponencia en donde solamente se trata un artículo (1) para entregarle facultades extraordinarias al alcalde y otro artículo (2) donde se le entregan 330 mil millones de pesos. Nosotros decimos, el primero hay que sacarlo porque los recursos deben ir con una destinación específica; no puede haber posibilidades especiales por parte del alcalde para manejar estos recursos. Por otro lado, con el articulado posterior, queremos saber en qué se van a invertir estos recursos", afirmó el concejal del Centro Democrático.

La votación fue aplazada luego de un acalorado debate que terminó convertido en un nuevo ring de batalla en el que hasta el secretario de Hacienda y de Gobierno encargado de Medellín, Óscar Hurtado, trató de patán a un ciudadano que en el pasado lideró el proceso de revocatoria a Daniel Quintero y quien junto a otros asistentes al debate lo insultó y abucheó desde las graderías, por lo que hasta la Policía debió intervenir.

"No voy a someter a la administración para que un patán no nos deje hablar, nos esté interrumpiendo y esté diciendo mentiras. Esta plata no es para los funcionarios públicos, esa plata no es para el alcalde. Esa plata es para la ciudad", expresó en medio del debate Óscar Hurtado.

A lo que el concejal Julio Villa, quien tiene voz pero no voto en este proyecto, pues pertenece a la comisión tercera, le respondió: "la barra es la ciudad y la ciudad a veces es brusca pero usted no puede llamar patán a alguien de la barra. Respete a la ciudad. Uno habla con ejemplo; lo que está haciendo es hostigar la barra".

Mientras tanto, el concejal Luis Alfredo Ramos, expresó a través de su cuenta de Twitter que “la Alcaldía de Medellín pide transferencia adicional a EPM por $330.000 millones pese a que informe de ejecución de gastos de Secretaría de Hacienda con corte a abril/23 dice que existe un presupuesto de $8,18 billones, casi $1 billón más de lo que tiene sustento”, lo que ratifica el informe emitido por la Contraloría de Medellín que indica que la Alcaldía no ejecutó la totalidad del presupuesto en los años anteriores.

Así las cosas, esta es la cuarta ocasión en la que el Concejo aplaza la votación.

