Conductor de Uber fue agredido con excremento humano en el centro de Medellín

El hecho ocurrió en la madrugada de este martes cuando el conductor del servicio de transporte se movilizaba por el barrio Boston, al centroriente de Medellín, para atender un servicio.

Al momento de llegar al sitio, hombres que habrían hecho el llamado lo recibieron con un balde lleno de excremento que cayó en su cara y en el interior del carro.

“Estuvo muy maluca la situación, pude salir bien de ahí. No me asusté, pero si reconozco muy bien a la persona que me lo arrojó”, contó el conductor de Uber que prefirió no revelar su identidad.

Los desconocidos también atacaron el automóvil: chuzaron una llanta trasera y rompieron una de las ventanas con una botella.

