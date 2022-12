Como parte de su gira 'Not in this lifetime', la agrupación Guns N' Roses anunció su presentación el próximo 23 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

La banda hará su presentación con el guitarrista Slash, Duff McKagan, Dizzy Reed, además de Richard Fortus y Frank Ferrer.

Este es el segundo concierto que hace la agrupación en el país, luego de su presentación en el Estadio El Campín, en noviembre de 1992.