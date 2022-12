Confirman fecha del concierto de Paul McCartney en Medellín

Se conocieron algunos detalles del concierto de Paul en la capital antioqueña, como una de las paradas de su gira mundial 'One on One'.



De acuerdo con el sitio web tuboleta.com , el artista británico se presentará en el estadio Atanasio Girardot el próximo 24 de octubre.



La preventa de la boletería será a partir de las 9:00 de la mañana del martes 27 de junio hasta las 11:59 de la noche del 29 de junio.



La venta de entradas al público en general será a partir del 30 de junio a las 9:00 de la mañana.



También se conoció que la edad mínima de ingreso al concierto de McCartney es de 18 años y la apertura de puertas será a las 5:00 de la tarde.