Constructor de Hidroituango espera causa de la emergencia para reclamar prima de éxito

Conconcreto S.A, una de las firmas que junto a Camargo Correa y Coninsa Ramón H, forma el consorcio CCC Ituango, que es el contratado por EPM para construir Hidroituango, se pronunció sobre la polémica prima de éxito que estaría tasada en hasta 70.000 millones de pesos.



Es decir, la cláusula con la que EPM y el consorcio acordaron que si cumplían el plan de aceleración y recuperaban 18 meses de retrasos y producían energía en diciembre de 2018, las constructoras se ganarían una prima de éxito de hasta 70.000 millones de pesos.

El comunicado de Conconcreto S.A. confirma que EPM ordenó el plan de aceleración en diciembre de 2015 a cambio de la prima de éxito o el pago del incentivo.



Se lee más adelante: “a la fecha no se tiene certeza de la cuantía del incentivo pactado hasta tanto se tenga conocimiento de la causa raíz de la contingencia”.



Este pronunciamiento, además, está enmarcado en la cláusula del acuerdo de la prima de éxito en el que se pactó que “en caso de que no se cumpla el plazo por causas no atribuibles al contratista, es decir, por orden público, invierno o fallas geológicas, igual se le tendrá que pagar dicha remuneración al consorcio”.



Así las cosas, Conconcreto S.A. confirma que espera que se establezca la causa exacta de la contingencia de Hidroituango para determinar si su reclamación de prima de éxito tiene o no lugar.

