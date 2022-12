Contralor Zuluaga nunca pagó cirugía plástica a hospital La María: concejal Guerra

El concejal Bernardo Guerra habló en Mañanas BLU sobre el caso de corrupción que envuelve a Sergio Zuluaga, contralor de Antioquia, quien habría cometido irregularidades cuando se practicó varias cirugías estéticas en el hospital La María, de la ciudad de Medellín.



“Zuluaga nunca le pagó al hospital, solamente después de la denuncia de BLU Radio, en diciembre, envió el dinero con el subgerente del hospital, que fue detenido ayer, para pagarle al cirujano plástico”, dijo.



Asimismo, precisó que el pago real del contralor, según la facturación real, fue cercano al millón de pesos, lo que no corresponde ni a las prótesis, ni a los medicamentos, ni al quirófano.



“La Superintendencia de Salud adelantó una investigación durante dos meses con 20 funcionarios llegados desde Bogotá y el resultado fue expuesto por el superintendente el pasado 7 de junio en un documento en donde se exponen 35 formas diferentes de cómo se robaron el hospital La María”, añadió.



Cabe mencionar que a la captura de Zuluaga se sumó la de William Marulanda Tobón, médico exdirector del hospital, su hermana Yurany Marulanda Tobón, empleada de la Fiscalía, y el exsubdirector del centro asistencial, Diego Ceballos Mesa.



Estas detenciones se suman a los presuntos hechos de corrupción que reveló la Superintendencia de Salud, donde se evidencia que en el hospital La María de Medellín había facturación de servicios a pacientes fallecidos, procedimientos estéticos a funcionarios no facturados y medicamentos e insumos facturados por menor valor.



Guerra calificó este hecho como unas “pilatunas en serie de los funcionarios que creen que son intocables”.



Finalmente, explicó que Zuluaga tiene denuncias de varios diputados de Antioquia, entre las que se destacan la manera irregular en que se posesionó, la documentación irregular en temas de capacitación y el cobro de licencias no remuneradas en el departamento.



