Crisis de orden público en Yarumal: van 49 muertos este año

Recientemente, el municipio de Yarumal, puerta de entrada al Bajo Cauca antioqueño, fue escenario de un consejo extraordinario de seguridad. Allí hay una creciente preocupación por los problemas de seguridad, los homicidios y las extorsiones.



El municipio donde ocurrió el asesinato de los tres geólogos de la Continental Gold tiene suma 49 homicidios este año, cuando en el mismo periodo de 2017 eran 14 casos.



“El alcalde pidió un consejo de seguridad en el municipio por la situación de orden público. Hay una situación compleja. Los homicidios todos son fruto del tráfico local de estupefacientes y hay un problema de extorsión muy grande, pero la gente no denuncia y ese es un problema muy grande porque no hay registros”, le explicó a BLU Radio el subsecretario de Gobierno de Antioquia, Hugo Parra.



Por esa falta de denuncia no hay registros de extorsión. “La gente no está colaborando, no hay denuncias y esa es la queja principal de la Policía. La comunidad en Yarumal toda es víctima, pero nadie denuncia y no colaboran en nada”, dijo Parra, quien finalizó asegurando que la crisis parte de la descomposición familiar y social en Yarumal.

De los 49 homicidios que van este año, la Sijín esclareció 39 y confirmó que todos los casos son por venta de estupefacientes.

¿Quiénes operan en Yarumal?



Aunque las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Cabuyo’ cobraron fuerza en Yarumal con el asesinato de los tres geólogos de la Continental Gold, las autoridades tras el consejo de seguridad confirmaron que la crisis de orden público en ese municipio es por la disputa entre el Clan del Golfo y una familia que se hace llamar la banda ‘Los Varela’, según indicó el subsecretario Parra.



Hace poco se conoció la carta de una madre de familia cuyo hijo fue asesinado esta semana, quien pidió a las autoridades locales y departamentales que detengan la violencia en la que está sumido Yarumal.



Hoy quiero utilizar este medio de comunicación, últimamente absolutamente mal-utilizado, para compartir el dolor de una madre al perder a su hijo por culpa de la guerra urbana, consecuencia del microtráfico de estupefacientes que están viviendo nuestros municipios de Norte Antioqueño, especialmente, Yarumal, capital del Norte.



Los alcaldes y los Secretarios de Gobierno nos estamos quedando sin argumentos, sin elementos, sin soluciones. El Municipio de Yarumal, actualmente, está recibiendo toda la influencia y las consecuencias de la guerra desatada en el Bajo Cauca Antioqueño.



A la comunidad en general, quien tiene apenas una natural mala percepción de la seguridad, le queda muy fácil juzgarnos como Empleados Públicos por ser inoperantes, porque veces no conocen muy de cerca el funcionamiento del sistema, porque no saben que dos Ficalías seccionales y una local no son suficientes, porque no saben que la cantidad de policías que tenemos, aunque con todo el compromiso, resultan insuficientes para contrarrestar a quienes perturban la seguridad y convivencia ciudadana, porque no saben que los jueces dejan libres a los criminales, muchas veces por falta de una denuncia que haga efectiva una orden de internamiento intramural.



Doctora Victoria Eugenia y doctor Hugo Parra, hoy más que siempre requerimos de su acompañamiento para detener el derramiento de más sangre de nuestros jóvenes yarumaleños o de cualquier otro municipio".