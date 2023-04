Daniel Quintero asegura que denuncias que hizo sobre Hidroituango fue como combatir un cáncer

Para Daniel Quintero, la denuncia que hizo sobre las irregularidades de contratación en Hidroituango y la recuperación de los dineros perdidos entre aseguradores y malos manejos previos a su llegada a la alcaldía fueron como el trabajo de un cirujano que se enfrenta a un cáncer.

"Si nosotros no hacíamos las denuncias y no dábamos las batallas que había que dar, ese cáncer hubiera seguido ahí y si uno deja el cáncer ahí, sin tratarlo, pues termina llevándose todos los órganos; había que hacer una cirugía profunda en Medellín, a mí me tocó ser el cirujano que llegó a abrir la herida que estaba infectada, a meterme dentro del cuerpo, a sacar el tumor maligno", señaló Quintero durante su habitual consejo de Gobierno.

El alcalde de Medellín se mostró de acuerdo con la citación que hizo la Corte Suprema de Justicia al exgobernador Luis Alfredo Ramos, para el 14 de junio a las 8:15 de la mañana, con el fin de realizar la acusación en su contra por el delito de interés indebido en la celebración de contratos tras haber, presuntamente, favorecido a EPM en la asignación del contrato de construcción de Hidroituango y así elegir a los constructores.

Según Quintero, la determinación tomada por el exgobernador de Antioquia fue para favorecer al consorcio Consorcio CCC Ituango: "Por el direccionamiento del contrato de Hidroituango, con el ánimo que no se la ganaran ninguna de las empresas que estaban en proceso de licitación, sino que el proceso fuera de EPM, para que se lo ganaran los constructores Conconcreto, Coninsa y Camargo Correa", puntualizó el alcalde.

Publicidad

De hecho, frente al tema reiteró algunas acusaciones que había hecho tiempo atrás en las que asegura que miembros del GEA se reunieron con él para elegir al gerente de EPM y alejarse de las decisiones de la compañía.

"A mí me sentaron los tres del GEA y me dijeron: sabe qué, hagamos las paces, nombre al gerente de nosotros de EPM y no hay ningún problema, no ponga la demanda para recuperar la plata, le ofrecemos esta vida tranquila, simplemente haga lo que han hecho todos los alcaldes anteriores, déjenos manejar EPM", comentó Quintero

El escrito de acusación enviado a Luis Alfredo Ramos explica que el exgobernador “desvió el marco legal y actuó con propósitos ajenos a la entidad que representaba, se reprocha la inobservancia de los principios de imparcialidad, transparencia, buena fe, selección objetiva y responsabilidad que por virtud de la Constitución, de la ley y el reglamento estaba obligado a respetar”, posición con la que admitió estar de acuerdo el alcalde Daniel Quintero.

Publicidad

Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: