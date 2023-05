Daniel Quintero ofrece $10 millones por machista que mandó a la casa a candidata a Alcaldía de Cali

Luego de que se conocieran los hechos de agresión de los que fue víctima la excongresista y actual aspirante a la Alcaldía de Cali, Catalina Ortiz, cuando un hombre hasta le lanzó agua y gritó improperios mientras hacía campaña en el norte de la ciudad hablando con conductores y transeúntes de la zona de la estación del MIO Álamos, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero ofreció $10 millones por información sobre el responsable.

El mandatario local aseguró que en el video es claro el rostro del responsable, por eso puso una foto en su red social de Twitter y dijo lo siguiente: “Ofrezco 10 millones de mi sueldo al que nos ayude a identificar a este sujeto que agredió a una mujer en Cali por razones de género”, indicó.

Fuentes de la Alcaldía le señalaron a Blu Radio que ya están en comunicación con las autoridades de Cali, para ratificar ese ofrecimiento. Recordemos que, además de los insultos, el hombre le arrojó agua de una botella que sostenía en la mano, mientras el vehículo aceleraba.

"Me dijo que Cali no debía tener una alcaldesa mujer, que lo que necesitaba era la mano dura de un hombre y me tiró el agua, yo me asusté porque no sabía que me había tirado", explicó Catalina.

La precandidata calificó lo ocurrido como un "acto machista", además, aseguró que esta clase de actitudes no detendrán su campaña y le queda claro que Cali necesita reforzar la cultura ciudadana.

Quiero dar las gracias a todas las personas que se han solidarizado conmigo ante este hecho lamentable de machismo y agresión. Muy alentador el rechazo generalizado.



Quiero hacer un llamado y alzar la voz por todas las mujeres que tienen que vivir estas situaciones en sus casas,… pic.twitter.com/EgYeU4Bbil — Catalina Ortiz Lalinde (@cataortizco) May 30, 2023

Habla Catalina Ortiz

Catalina Ortiz, en entrevista con Blu Radio, expresó su indignación ante las acusaciones de que su reciente incidente durante la campaña fue un montaje. Ella insiste en que fue un claro ejemplo de machismo, ocurrido en medio de un semáforo.

Durante una entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, Ortiz explicó que siempre sale a las calles para hacer campaña. En esta ocasión, un hombre en un automóvil comenzó a gritarle sin que ella entendiera el motivo. Al acercarse, el hombre la insultó y arrojó agua sobre ella. Todo quedó registrado en video y se hizo viral.

"Le dije que estaba loco porque me estaba gritando una gran cantidad de cosas. Cuando le respondí de esa manera, me arrojó ese líquido, afortunadamente solo era agua", relató.

Sobre su reacción, la cual ha sido objeto de críticas en las redes sociales, Ortiz explicó que fue una "risa nerviosa" debido al impacto de lo que acababa de suceder. Además, enfatizó que, aunque recibe comentarios positivos de muchas personas que apoyan su candidatura como mujer para la Alcaldía, también se enfrenta a expresiones de machismo por parte de otros.