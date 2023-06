Denuncian negligencia por muerte de atleta aficionado en escenario del Inder Medellín

La muerte de Carlos Andrés Arias tiene con sumo dolor a su familia y amigos pero también con una fuerte indignación por lo que consideran como una negligencia en la atención prehospitalaria al infarto que sufrió mientras entrenaba como fue habitual desde hace cinco meses en la pista de atletismo Alfonso Galvis de la unidad deportiva Atanasio Girardot de Medellín.

Mientras trotaba, el deportista aficionado se desplomó pero solo obtuvo una atención inmediata de algunos amigos y compañeros que entrenaban con él, pues ningún personal de la Liga Antioqueña de Atletismo ni del Inder Medellín, administradora del escenario.

@INDERMEDELLIN hola, quisiera conocer cual es protocolo de atención de emergencias que se tiene para los escenarios del complejo deportivo Atanasio Girardot. Ayer falleció mi amigo en la pista de atletismo y es increíble que nadie supo que hacer. ¿porqué no hay desfibrilador? — Simón Jiménez (@Simon_J3) June 14, 2023

Simón Jiménez, amigo de Carlos, relató que él auxilió a este hombre pero no encontró un apoyo de ningún empleado o instructor, y que incluso la ambulancia tardó 15 minutos en llegar, por lo que el atleta aficionado murió. Sin embargo, la presunta negligencia no fue solo en la atención sino también en que nadie proporcionó un desfibrilador para atenderlo o si no había protocolos definidos.

"Uno, no sé si existe. Dos, no sabemos si sí existe por qué no se hizo nada o por qué nadie lo conocía. Y tres, no sabemos por qué un escenario donde se supone que uno lleva el cuerpo al límite no cuenta con un aparato tan esencial y no tiene una zona cardioprotegida", aseveró.

La familia de Carlos Andrés anunció que interpondrá una denuncia penal pero también una queja en la Procuraduría por esta presunta negligencia de atención.

Por su parte, el Inder Medellín lamentó la muerte del deportista aficionado, pero negó que en el sitio no hubiera un desfibrilador ni un plan de emergencia. Además, señaló que este caso se activó la atención pre hospitalaria que estaba al servicio de la ciclovía de la unidad deportiva y que ambulancia que llegó al sitio en 5 minutos.

Aclaró que si bien la entidad presta los escenarios a ligas y clubes deportivos para entrenar, estos deben contar con un plan de atención de emergencias para sus afiliados.

