¿Dónde están las 1.000 camas UCI que anunció Medellín? Alcaldía explica la cifra

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que la ciudad llegó a las 1.000 camas UCI en los hospitales locales, las cuales estarán disponibles tanto para pacientes COVID-19 como para pacientes con otras patologías.

Este es un hito para el sistema de salud tanto público como privado, que ha permitido fortalecer la atención de la pandemia.

Sin embargo, la cifra de las 1.000 camas UCI en Medellín no la comparte la Gobernación de Antioquia, que reporta en total en el departamento 1,160 Unidades de Cuidados Intensivos. De estas, según la Secretaría de Salud, 920 son exclusivas para COVID de las cuales 599 están en Medellín.

“Yo creo que Medellín está sumando todas las camas y adicionalmente, suma los ventiladores de InnspiraMed, pero esos ventiladores no están habilitados”, dijo la secretaria de Salud de Antioquia, Lina Bustamante.

Ante esto, el alcalde Quintero explicó que la diferencia con las cifras de Gobernación se debe a que no todas las camas de Medellín han sido cargadas al Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, Reps, pues no se pueden activar debido a que, por ahora no hay personal suficiente ni son necesarias.

Así, la ciudad asegura tener 1.000 camas UCI que ante un escenario de congestión en el sistema se podrían habilitar en su totalidad.