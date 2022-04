Durante Semana Santa han impuesto más de 450 comparendos por infracciones en las vías de Antioquia

La Policía de Tránsito y Transporte de Antioquia informó que durante Semana Santa han impuesto más de 450 comparendos por infracciones en las vías, siendo el adelantar en sitio prohibidos la más reiterativa.

El teniente coronel Fabio Enrique Sierra, jefe de la seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia, manifestó que dentro de las infracciones más comunes que también se encontraron las personas manejando sin licencia de conducción y movilizando el vehículo sin la revisión tecnicomecánica, entre otras.

”Se han impuesto alrededor de 450 órdenes de comparendo por diferentes infracciones que afectan la seguridad vial, entre ellas están el adelantamiento en sitios prohibidos, las maniobras peligrosas, los excesos de velocidad”, señaló el teniente coronel Fabio Enrique Sierra.

También resaltaron que han realizado 700 pruebas de embriaguez de las cuales ocho han resultado positivas, por lo que llaman a acatar las normas de tránsito para evitar accidentes que lamentar.

Dentro de las recomendaciones que entregan las autoridades se encuentran no exceder los límites de velocidad, no hacer maniobras peligrosas, no realizar adelantamientos en sitios prohibidos, no ingerir bebidas embriagantes ni antes ni durante el desplazamiento y realizar una revisión previa al vehículo.

Las autoridades también recordaron la restricción de los vehículos de carga hasta las 11 de la noche en la operación retorno.

