El acontecer político de Antioquia, en la ronda política de Blu

El Partido Liberal le cerró las puertas para que el exsenador Julián Bedoya sea el candidato oficial a la Gobernación de Antioquia. El expresidente César Gaviria firmó el aval y se lo entregó al exgobernador y exdirector del Área Metropolitana Eugenio Prieto.

Muchos sectores se preguntan: ¿por qué?...()..Será la cercanía que tiene Bedoya con el presidente Gustavo Petro y que se ha reafirmado con visitas a la casa de Nariño, ¿le preocupaba eso al expresidente Gaviria? Tampoco sirvió que la mayoría de congresistas del Partido Liberal enviarán una carta para pedir que fuera Julián Bedoya el candidato oficial del partido.

Ahora, qué va ha pasar con la maquinaria de Bedoya que tiene en las regiones de Antioquia, a quién va apoyar, qué va hacer, son algunos de los interrogantes.

Lo cierto, es que se abren algunas posibilidades, como es que se apoye a Luis Pérez Gutiérrez que estaría anunciando una candidatura a la Gobernación de Antioquia o la otra, la cercanía por años que tiene Bedoya con Esteban Restrepo, desde que estuvo en el viceministerio de las TIC con el alcalde Daniel Quintero.

Aunque Esteban Restrepo, candidato por Independientes, fue enfático en sus redes sociales y en su cuenta oficial de Twitter escribió que: “Yo no voy a hacer alianzas con nadie, ni con Julián Bedoya, ni con Luis Pérez, a él es que me voy a enfrentar si sale en la contienda política. Yo no tengo alianzas con nadie que no sea la gente y con el progresismo”.

El tiempo lo dirá, no sólo si se unen, si no si Julián Bedoya continúa siendo miembro del Partido Liberal.

Los precandidatos a la Alcaldía de Medellín siguen con su desfile por la Registraduría en las torres de Bomboná, el último fue el concejal Luis Bernardo Vélez, el mismo que hace cuatro años declinó por apoyar a Daniel Quintero y que luego se arrepintió, entregó 110.000 firmas que son el resultado de más de 80 recorridos en las 16 comunas y cinco corregimientos de la ciudad que hizo desde el 7 de febrero que se realizó el lanzamiento del movimiento Cuidemos Medellín.

Aseguró que es momento de pasar la página, de quitarse el guayabo y pensar desde el 1 de enero de 2024 sin el actual mandatario local.

“Yo siempre invito que ya dejemos a Quintero, no más Quintero, vamos a imaginarnos el 1 de enero del año entrante en donde todos nos vamos a unir, todos los sectores sociales, económicos, entre otros", dijo, insistiendo en que va hasta al final en esta carrera política.

A propósito de precandidatos, estas palabras de Federico Gutiérrez, reafirmarían que va o va por repetir en la Alcaldía de Medellín: “Es una decisión que, como yo lo he dicho, se tomará en los próximos días. Hay una alta probabilidad de que lo haga, y para mí siempre será un honor y un orgullo trabajar por mi ciudad, por mi departamento y por mi país; desde el espacio que sea. Aquí vamos a seguir trabajando y vamos a seguir avanzando bien", indicó Federico Gutiérrez.

Aunque insiste que se tomará su tiempo, en varios sectores se habla que si él es candidato oficial, al menos 15 nombres de los 30 precandidatos que hay actualmente se caerían y adherían al excandidato presidencial.

Sin embargo, dentro de esos nombres que no irían estará el de Cesar Hernandez, esto le respondió a esta Ronda Política: “No, yo creo que tenemos ser fieles al mandato que obedece a un mandatario de líderes, mujeres y hombres que desde las comunas vienen apostando a Cesar Hernández, con Federico no hablo hace dos años y medio”, aseveró.

Agregó que prontamente entregará unas 140.000 firmas que avalen su candidatura

Compromiso Ciudadano de Sergio Fajardo, ya tiene candidato a la Gobernación de Antioquia, será el exdiputado y excongresista Jorge Gómez y dijo que será una tercera fuerza política de Antioquia.

“Creo que nosotros somos una luz que se enciende para orientar, para lo que se necesita que es unir Antioquia”, dijo Gómez.

El exgobernador de Antioquia y excandidato presidencial, agregó que por ahora no tienen candidato a la Alcaldía de Medellín y buscan tener curules en el Concejo Municipal.

”Y lo que nosotros hasta el momento tenemos, como estamos evolucionando, es una lista al Concejo con personas jóvenes y distintas”, destacó.

Empieza la disputa en Sabaneta, donde hay 11 precandidatos, pero que al final quedarán tres aunque Alder Cruz, sería la continuidad del actual mandatario Santiago Montoya, otro nombre fuerte es el precandidato Daniel Galeano, concejal del Centro Demorático que renunciará a su curul, para enfocarse en la Alcaldía, aunque sabe que 62.8 % de los ciudadanos vota por la centro derecha, no lo hará sólo y busca alianzas.

“No tendremos que acercar a quienes son amigos y quienes no lo son. Hoy hay cercanía, respeto, aprecio para que por primera vez trabajemos con argumentos, porque esa política negra lo que destruye son familias”, resaltó.

La seguridad y la movilidad, serán los temas que unirá a los hoy precandidatos, pero: ¿cuántos llegarán?.

