El acontecer político de Antioquia, en la Ronda Política de Blu

Todo parece indicar que de acuerdo nada, no quedó si no las ganas de una coalición que no tuvo ningún impulso y que, a minutos de anunciarse, término en que no hubo acuerdo: los candidatos Juan Diego Gómez, conservador y Mauricio Tobón el del parche, llegarán hasta el final.

La excusa, ahora es una consulta al Consejo Nacional Electoral y Registraduría, si puede haber un único candidato, sin embargo, a un mes de elecciones el panorama es que quienes fueron capaces fueron Eugenio Prieto y Andrés Julián Rendón Cardona. Los dos quedaron en buenos términos y dicen que siguen dialogando. Amanecerá y veremos.

A propósito de Mauricio Tobón, se enfrentó en un debate a Urabá a quienes apoyan al presidente Gustavo Petro y defendió la labor que hizo Álvaro Uribe Vélez: “Petro está acabando con Colombia, Petro está acabando con Antioquia, Petro está acabando con Urabá, somos el bloque contra la manera humillante que quiere avanzar Petro contra Antioquia, aquí hay un hombre que defendió esta región que se llama Álvaro Uribe Vélez”, afirmó.

A lo que el candidato de Independientes, Esteban Restrepo replicó: “respéteme que Álvaro Uribe no ha hecho nada por esta región, lo que hemos hecho nosotros a la población excluida, a esa gente como la población LGBTIQ+, a la gente excluida del territorio es por esa gente que trabajamos, no por las élites los cuales ustedes son unos borregos completos”.

Publicidad

Por otro lado, Mauricio Halaby, un empresario reconocido de Medellín, aseguró que tiene un programa importante para que Antioquia pueda avanzar en proyectos para la región como el Túnel del Toyo, el Tren del Río, pero sobre todo en seguridad.

“En el inmediato plazo, el gobernador debe cumplir con sus función constitucional de ser el primer policía, el primer soldado del departamento, tiene si o si, hacer que esas fuerzas por parte del estado se cumplan, es decir, que la Policía y el Ejército debe salir de su adormilamiento en que la tiene el Gobierno Nacional. A la vez trabajar en el tema de oportunidades para quitarle gente a la delincuencia y reducir el hambre”, dijo.

El candidato por el Polo Democrático Alternativo es el exconcejal de Medellín Carlos Alberto Ballesteros, quien aceptó en esta ronda política, que la llamada “izquierda” perdió la oportunidad de tener un candidato, aprovechando el triunfo del Gobierno del presidente Gustavo Petro y aseveró que el llamado 'Quinterismo' sí ha restado.

Publicidad

“El Gobierno actual representa una izquierda democrática, un progresismo, que lo ideal es que estuviera representado en la retina de la gente en una persona o máximo dos, pero cuando vemos tantas alternativas la gente queda muy confundida, lo ideal es tener un movimiento más cohesionado. Tenemos tiempo para posicionar lo que se denomina en una tercería debe estar reflejada en lo que yo represento, porque Daniel Quintero no refleja el pensamiento de la izquierda, si usted pregunta a quienes estamos metidos en la política no se sabe, para mí, si usted me pregunta no sé. Ideológicamente no sé”, señaló.

Pero no fue el único que se fue contra el 'Quinterismo', la candidata al Concejo de Medellín, la exfiscal conocida como la dama de hierro, Claudia Carrasquilla aseguró que va a demandar al alcalde Daniel Quintero para que llegue a las 110 denuncias: “Daniel, deja de mentirle a la gente, no son 100, son 108, y las dos que estoy preparando, vamos a quedar en 110. Tiemble papá que Medellín no lo quiere”, afirmó.