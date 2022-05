“El bullying que termina en el colegio, comienza en casa”: Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero

“No me interesa conocer los nombres”, recalcó Diana Osorio, esposa del alcalde suspendido de Medellín Daniel Quintero, sobre los 23 padres de familia que enviaron una carta a las directivas del colegio alemán Corporación Deustche Schule, en la que rechazaban el ingreso de sus dos hijas a la institución por, según la masiva, los “ataques” del funcionario a empresarios antioqueños.

Osorio reveló en Mañanas BLU que la carta no es de padres del curso en el que están las niñas, sino de otro y, aunque conocen a los papás que también tienen a sus hijos en el colegio alemán y saben “lo sectorizados que están”, no le importa ver quiénes firmaron porque “no cambiará en nada”. Sin embargo, hizo un llamado para que las posiciones políticas e ideologías no afecten a los niños y niñas.

Publicidad

“Es un síntoma social de lo que se está viviendo en Medellín y en el país. Saber el nombre de quienes firmaron la carta no haría una diferencia. No me interesa saberlo (…) Conocemos a los papás que también tienen a los niños allá y sabemos lo sectorizados que están, no es una sorpresa, pero no deja de ser doloroso”, comentó.

“El bullying que termina en los colegios, comienza en la casa. Por eso hago un llamado en este contexto político que estamos viviendo, de fuerte polarización, sobre cómo nos referimos al que piensa diferente. Todo lo que los papás dicen de temas políticos lo escuchan los pequeños y lo repiten en los colegios”, añadió.

Además, aseguró que a “muchos secretarios en Medellín les han negado cupos en colegios y les han dicho directamente que es por trabajar en la administración” de Quintero. Razón por la que, según señaló, también “les hacen bullyinng” a los niños.

Respuesta del colegio alemán en Itagüí

Publicidad

Al respecto, Anke Käding, rectora del colegio alemán en Itagüí, respondió que tienen “una posición muy clara” y es que la carta “no es acorde a los valores de la institución”. Además, aseveró que respetan el derecho a la educación.

“Preparamos a los estudiantes para una sociedad diversa (…) La respuesta que enviamos a la carta es que somos apolíticos y respetamos el derecho a la educación, admitimos la diferencia y estamos buscando conocer siempre todas las miradas”, puntualizó en Mañanas BLU.

Publicidad

¿Qué dice la carta?

“La familia Quintero Osorio se ha hecho públicamente famosa por atacar, descalificar, deshonrar y buscar destruir de manera sistemática y descarada, sin prueba alguna, toda la estructura social y empresarial fundada en los grandes valores”, se lee en un aparte de la masiva de los 23 padres de familia.