“Él como que iba a violar la niña”: cae supuesto asesino de dos niños en Vegachí

Este domingo cerca de las 5:00 de la tarde, luego de salir hacer una diligencia, Sormelia Restrepo regresó a su casa donde halló sin vida a sus dos: hijos Wilmer Agmeth Jiménez Restrepo de 6 años y a Wendy Sibely Jiménez Restrepo de 11 años.

“Cuando encontré al niño ensangrentado, yo pensé que se había cortado. Lo cogí de las manitos y lo levanté, vi que tenía los ojitos blancos, cuando le vi la cortada en el cuello, yo pensé: ¡ay, me mataron mi niño! Cuando levanté el niño vi la niña ahí también, y salí corriendo, no sé ni qué hacía, por toda esta calle gritando, me mataron mi niños me los mataron pero por qué”, expresó.

De acuerdo con el testimonio de Sormelia, un joven de 18 años pretendía a su hija desde hace varios meses. Sin embargo, la niña rechazó en reiteradas ocasiones esas invitaciones. Además recuerda que cuando salió hacer la diligencia, este joven se quedó con sus dos hijos.

“Él como que iba a violar la niña, porque la recostó contra el colchón, como que le pegó la primer puñalada, porque ahí estaba la sangre. La tiró contra un ropero y allá la acabó de matar. El niño como que se le enfrentó cuando vio que le estaba dando a la niña y me degolló al niño”, indicó la mujer.

Los habitantes de la zona no salen del asombro y recuerdan a los pequeños por su carisma y solidaridad.

“Era una niña muy formal, saludable, impresionante. Los vecinos que están acá pueden decir que era una niña que si diez veces lo veía, diez veces saludaba”, comentó Margarita Castrillón, vecina de la familia.

Las autoridades iniciaron con las investigaciones y lograron la captura del joven de 18 años, quien sería el responsable del doble homicidio.

Sormelia y sus otros 7 hijos pidieron celeridad en la investigación y cadena perpetua para el responsable del atroz crimen.