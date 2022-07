Empalme de Petro desautoriza a exfuncionario de Daniel Quintero como vocero para Antioquia

En medio del retiro programático del Pacto Histórico, Mauricio Lizcano, integrante del empalme, advirtió que Esteban Retrepo, exfuncionario de Daniel Quintero, no es vocero de Antioquia ante el Gobierno Nacional.

Desde este cónclave, que termina este martes en el centro de convenciones Plaza Mayor de Medellín, ya se conocen las primeras polémicas como las ausencias de Gustavo Bolívar, Alexander López y María José Pizarro, pero también por el rifirrafe de poder entre Quintero y el gobernador Aníbal Gaviria.

Publicidad

Esta situación se da porque el exsenador Mauricio Lizcano, uno de los coordinadores del empalme nacional del gobierno de Gustavo Petro , le dio una espaldarazo al gobernador que ya había desconocido a Esteban Restrepo y su equipo como comité de empalme para Antioquia.

Lizcano dijo que Restrepo, exfuncionario y mano derecha de Daniel Quintero, no es vocero para Antioquia ante el presidente y que se ha sobredimensionado su función, debido a que es un interlocutor, pero de Daniel Quintero.

"El alcalde le pidió al presidente tener un interlocutor para poder recoger información de la región y él está ejerciendo esa labor. Eso no significa, y yo quiero que todo Antioquia esté tranquilo porque no queremos generar incomodidades con un departamento tan importante y con el gobernador, eso no significa que él sea el vocero del departamento de Antioquia ante el Gobierno", sostuvo Lizcano.

Sin embargo, el coordinador de empalme trinó este martes y, al parecer, se contradice.

Publicidad

Reiteramos que el coordinador de empalme antiquia nación es @estebanrestre. — Mauricio Lizcano (@MauricioLizcano) July 12, 2022

Este golpe a la autoridad de Esteban Restrepo no fue el único, pues alcaldes de tres subregiones como Occidente, Suroeste y del Norte de Antioquia no aceptan reunirse con él en un encuentro convocado a todos los mandatarios antioqueños desde este miércoles y señalaron que reconocen al gobernador como único interlocutor ante el jefe de Estado electo.

Publicidad

Sumado a esto, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dijo que sí se reunió en Florencia, Italia, con el presidente electo Gustavo Petro. Esto, para manifestarle lo conversado con algunos empresarios.

Sin embargo, el Comité Intergremial de Antioquia, que reúne a los 36 gremios y cámaras de comercio del departamento, sostuvo nuevamente que su diálogo será directo con el presidente y pide al alcalde que no se atribuya la vocería de los gremios y empresarios.

Este martes culminará este cónclave del pacto Histórico y se espera que haga su intervención vía virtual desde Italia, el presidente electo Gustavo Petro.

Escuche La Caja de los Comics: