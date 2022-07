Empresarios de Antioquia esperan diálogo con presidente Petro para reunirse con Daniel Quintero

El Comité Intergremial de Antioquia espera entablar un diálogo directo con el presidente electo Gustavo Petro para luego acordar un encuentro con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Esta posición más mediadora se da luego de que se conociera que el equipo del alcalde Daniel Quintero, en cabeza de su secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Arias, buscó a la base empresarial antioqueña para que se reunieran con el mandatario local en busca de mejorar las relaciones y sirviera de puente para acercarse al presidente Petro, encuentro que no se dio.

Los empresarios del Comité Intergremial de Antioquia, que representa a 36 gremios y cámaras de comercio del departamento, no aceptaron la reunión protocolaria, pues no vieron condiciones ni garantías para tal reunión, ya que no requieren que el alcalde Daniel Quintero sea mediador y mejor buscan un diálogo directo con el entrante jefe de Estado, como lo reiteraron en un comunicado.

Según el Comité Intergremial de Antioquia, se hizo la reunión mensual ampliada y se reiteró la “disposición de entablar un diálogo constructivo con el señor presidente electo, Gustavo Petro, y con su equipo de gobierno, en aras de abordar los temas críticos de la región y de cómo el sector privado puede seguir construyendo condiciones de equidad y calidad de vida para los ciudadanos”.

Sin embargo, los empresarios antioqueños dejaron una puerta abierta para reunirse con el gobierno de Quintero, pues señalan que se acordó en su junta mensual “gestionar la agenda pendiente con la Alcaldía de Medellín después de tener claridades y acuerdos con el entrante gobierno de Colombia”.

De hecho, frente a esa segunda etapa, el presidente ejecutivo del Comité Intergremial de Antioquia, Nicolás Posada, sostuvo que una vez logrado el diálogo inicial con el presidente electo, se espera que Daniel Quintero “genere las condiciones para tener un diálogo constructivo, basado en el respeto y los argumentos”, pero que es “es determinante que el alcalde dé muestras de transparencia, confianza y coherencia para avanzar en un diálogo”.

Por ahora, los empresarios tampoco esperan de manera inicial entablar un diálogo con el equipo de empalme designado para Antioquia, en cabeza de varios exfuncionarios de Quintero; quienes tampoco han sido reconocidos por el gobernador Aníbal Gaviria que desautorizó a cualquiera de sus funcionarios a reunirse con ellos.