Alejandro Gaviria dice que programa Generación E no continuará en gobierno Petro

El presidente electo Gustavo Petro designó este jueves al exaspirante presidencial y exministro de Salud Alejandro Gaviria como ministro de Educación, con lo cual completó siete nombramientos del gabinete que lo acompañará a partir del 7 de agosto.

"Alejandro Gaviria será nuestro nuevo ministro de educación", informó Petro en su cuenta de Twitter en donde agregó que los principales retos de esa cartera son "lograr la educación superior pública y gratuita", también "lograr centros de excelencia universitarios públicos centrados en la investigación" y "lograr que la expansión de la educación cubra las regiones más olvidadas".

Publicidad

Gaviria se refirió, tras su designación, a los recursos necesarios para implementar una reforma en la educación del país: “Probablemente se necesiten más recursos y yo creo que en el corto plazo, digamos, para primer semestre, hay flexibilidad presupuestal y es una discusión que deberemos tener en su momento en primer consejo o segundo consejo de ministros”.

Uno de sus primeros anuncios de Gaviria como ministro de Educación es que el programa 'Generación E ',con el cual acceden a la educación superior más de 296.000 jóvenes, no continuará en el gobierno Petro.

“Los programas de subsidio a la demanda no han hecho parte del programa presidencial. Es una decisión que hay que tomar, pero no continuará, por lo menos no lo planteó así el presidente Gustavo Petro durante la campaña”, dijo.

‘Generación E’ nació en 2018 tras la llegada de Iván Duque a la Presidencia de la República y reemplazó a Ser pilo paga, una iniciativa impulsada por el gobierno de Juan Manuel Santos.

Publicidad

La idea del proyecto es generar oportunidades de ingreso gratuito a la educación superior pública de estudiantes con bajos recursos económicos. Habrá que esperar qué nuevo programa sustituirá a ‘Generación E’ y qué pasará con los estudiantes que hoy se benefician de este.

Vea en Noticias Caracol: