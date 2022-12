En protesta, ciudadano de Medellín pagó una fotomulta con monedas de $50

Un ciudadano de Medellín, Carlos Caro, pagó una fotomulta de 540.000 pesos que le impulso la Secretaría de Movilidad de la ciudad en 2015.

En un video, publicado en redes sociales, Caro asegura que el comparendo no le fue notificado debidamente y, dado que la entidad exigía que el pago debía ser en efectivo, decidió ir a uno de los puntos de atención de la entidad y pagar con monedas de 50 pesos.



“Es una fotomulta que tenía desde 2015 y nunca me avisaron. Me llamaron hasta ahora diciéndome que me iban a embargar (…) Dice que se tiene que pagar en efectivo, entonces esta es mi plata”, señaló en diálogo con Vive Medellín.

Al final, el conductor pagó su deuda y asegura que lo hizo en monedas para llamar la atención de “las entidades que les corresponde este recaudo”.

“Así como tienen tiempo a ponerlo a uno en estas vueltas, (porque me iban a embargar), se tomen el tiempo para notificarle a uno a tiempo estas cosas”, aseguró.

