"En Barranquilla, de las 800 cámaras de seguridad, solo 360 sirven: concejal Fuentes

La inseguridad continúa en aumento en Barranquilla, pues solo en las últimas 48 horas, se han presentado dos casos de taquillazos a entidades financieras, sumado a eso, otros casos de extorsión e inseguridad común. Lo que ha llamado la atención del Concejo distrital, quien ha pedido que el presupuesto de la Alcaldía, destinado para la seguridad, sea bien administrado.

Juan Camilo Fuentes, concejal conservador, reveló la pésima situación que viven los barranquilleros a falta de cámaras de seguridad en las vías, pues de las 800 habilitadas, solo 360 funcionan. Así como este tema, hay otro que dice el cabildante que afecta la tranquilidad de los ciudadanos y es la terminación de la cárcel distrital El Bosque.



"¿Cuántos años lleva esa cárcel ahí sin terminar? Casi 500 cupos que disminuiría en un 12 por ciento el asinamiento carcelario que se vive en la ciudad. Un elefante blanco, 21.000 millones de pesos y eso afecta la seguridad", sostuvo Fuentes.

Por otro lado, el Concejal rechazó el uso que se le viene dando al 'Ojo de Dios', el helicóptero que dispuso el Distrito para que la Policía de Barranquilla vigile la ciudadanía desde el cielo, "es como tener un CAI en las alturas", así fue presentado en su momento esta estrategia. Debido a que se interconectaba con las 800 cámaras de seguridad y podría hacer cercamiento a los autores de hechos delictivos de manera rápida, al comunicarse en tierra con el cuadrante correspondiente de la zona afectada.

"¿Para qué sirve ese helicóptero? Para nada. Su uso representa un gasto millonario en gasolina para el Distrito, pero no sirve porque porque no están todas las cámaras de seguridad habilitadas. No cumple su función", agregó.

Publicidad

El Concejal mencionó que durante los últimos tres años los casos de extorsión han venido aumentando. Solo en el 2023, 200 comercios tuvieron que cerrar. Mientras que la cifra de homicidios, Barranquilla superó la media nacional, en lo que va del 2024, ubicándose en 28.3 casos.

La Alcaldía apunta que solo en este año, en seguridad se invertirán 78.000 millones de pesos.