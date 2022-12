En un mes se abriría competencia para empresas interesadas en Electricaribe: Santos

Durante su intervención en la instalación de la versión número 20 del Congreso internacional de Andesco que se realiza en plaza mayor en Medellín, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció que el proceso de Electricaribe está en su fase final y en menos de un mes se estaría iniciando la licitación para las empresas interesadas en tomarlo.

Frente al porcentaje que pueden tener las empresas de energía en el país, el mandatario nacional afirmó que es absurdo para este proceso y este se cambiaría.

“Le hemos invertido muchos recursos en tiempo y en dinero. No vamos a tener esa restricción del porcentaje de participación, es un poco absurda porque si es un mercado regulado, ahí no opera la competencia, ahí no puede haber posición dominante”, aseguró el mandatario.

Asimismo, reiteró que lo que se está haciendo con Electricaribe hace parte del proceso de empalme con el presidente electo Iván Duque, y afirmó que el gobierno entrante está de acuerdo con ello.