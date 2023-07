Encontraron con vida al hombre indígena desaparecido tras accidente de garrucha en Dabeiba

Jeison Stiven Guzmán Durango llegó hasta la garrucha con varias personas más, entre ellas William Domicó, el compañero con quien trabajaba, de origen indígena.

Jeison Stiven, como William llevaban poleas para pasar el cañón sobre el Río Sucio en el municipio de Dabeiba, pero Willian decidió hacerlo a bordo de la garrucha.

Jeison Stiven cuenta que él pasó primero con su polea y le pidió a las demás personas que pasaran de a dos o de a tres para no sufrir un accidente.

"Cuando me vine les dije que se montaran de a tres, pero no hicieron. Yo me pasé, entonces en eso vinieron detrás, se montaron todos ahí y se reventó el cable", recuerda el testigo.

Con la caída fallecieron Diego Alexander Manco Chancí, de 18 años; Edinson Betancur Pacheco, de 39 años; Octavio de Jesús Manco Roldán, de 39 años; Eduar Sneider Betancur Manco, de 15 años y Egidio Antonio Chavarría Chavarría, de 50 años.

Leyton Urrego, alcalde de Dabeiba, explicó por qué la comunidad de la vereda Alto Bonito y sectores aledaños usa este medio de transporte.

"Ocho personas venían en esta garrucha, un medio de transporte que no es recomendable para personas, pero que por la dificultades que tenemos en la zona del Cañón de la Llorona, es muy utilizado ya que desde hace más de 23 años el Ejército destruyó 6 puentes que teníamos allí por seguridad y no los reconstruyó", dijo el alcalde.

Las tres personas que resultaron heridas tras la caída de unos 50 metros están siendo atendidas en hospitales de la región.

