EPM ha sido evasivo con obligaciones de Hidroituango: gerente saliente del IDEA

EPM a través de un comunicado de tres puntos le respondió a la sociedad Hidroituango sobre sus reclamaciones por incumplimientos en la construcción de la hidroeléctrica. Dijo la empresa que es improcedente cobrar medidas de apremio hasta que no se establezca si la emergencia fue por factores naturales o constructivos. Sin embargo, en el comunicado reiteró la voluntad de cumplir con las obligaciones adquiridas en el contrato.



Ese pronunciamiento generó una nueva reacción, esta vez por parte de Mauricio Tobón, saliente gerente del IDEA, socio principal de Hidroituango.



Tobón le pidió a EPM que no sea evasivo y no busque excusas para cumplir con sus obligaciones, al referirse a la reclamación de la junta de Hidroituango del contrato BOOMT (Build, Operate, Owned, Maintenance and Transfer) por los incumplimientos en el proyecto. Afirmó que la reclamación de 16.000 millones de pesos se hizo con base en las cláusulas de los contratos. Sin embargo, dijo que analizarán lo reglamentado en los contratos para tomar decisiones al respecto.

El gerente saliente manifestó que se va satisfecho del IDEA, entidad que recibió con endeudamiento de 27.000 millones de pesos, una cartera negativa del 20% y ahora la entrega al 5%. Destacó el trabajo con los municipios y la entrega de varias microcentrales eléctricas.



De Hidroituango señala que confía en que se podrá retomar el rumbo del proyecto. Sin embargo expresa que genera gran sinsabor debido a que no entrará en funcionamiento este año, como se había proyectado.

