"Lo puedo hacer, es legal": esposa de Daniel Quintero tras darle la bienvenida a Francia Márquez

Hay polémica por la posible participación de Diana Osorio, esposa del alcalde de Medellín , Daniel Quintero, luego de que la gestora social de la capital antioqueña fuera la encargada de darle la bienvenida, en tarima, a Francia Márquez, candidata a la Vicepresidencia, y a la esposa de Gustavo Petro quienes estuvieron de visita en la ciudad.

"Yo no tengo absolutamente ninguna inhabilidad y, eso sí, soy respetuosa de los procesos de las instituciones y mientras esté en espacios y en eventos públicos no digo por quién voy a votar, pero cuando estoy en un espacio privado, que no tiene nada que ver con la administración pública, lo puedo hacer, es absolutamente legal", manifestó la primera dama de Medellín a BLU Radio.

Afirmó, además, que está actuando con total legalidad y negó que este acto pueda ser relacionado con la administración de su esposo, Daniel Quintero: "No lo relaciona para nada porque yo no estoy regulada como funcionaria, no tiene nada que ver con él", afirmó al respecto.

📹 ¿Participación en política? Diana Osorio, esposa del alcalde Daniel Quintero, dio la bienvenida a Medellín a la candidata vicepresidencial del Pacto Histórico, Francia Márquez. #VocesySonidos https://t.co/Waf9H6pz0g pic.twitter.com/6RSuJm0aBj — BLU Antioquia (@BLUAntioquia) April 23, 2022

Finalmente, Diana Osorio, quien se desempeña como gestora social en Medellín, indicó que, hasta el momento, no tiene en contra ningún proceso por participación en política.

