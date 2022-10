Policía de Carreteras intensificará controles en las vías de Antioquia en este puente festivo

La Policía confirmó que serán 24 áreas de prevención y control en las vías de Antioquia, para garantizar la seguridad de los conductores que regresan a Medellín luego de la semana de receso escolar y el puente festivo de la Raza.

Fabio Enrique Sierra, Jefe Seccional Tránsito y Transporte de Antioquia confirmó que serán más de 450 hombres en las vías del departamento y entregó recomendaciones a los conductores.

Publicidad

"No exceder los límites de velocidad, no hacer maniobras peligrosas, verificar el estado de su vehículo antes de iniciar el viaje, no ingerir bebidas embriagantes y, sobre todo, informarse a través de la línea 123 o #767 cualquier cambio o afectación en los ejes viales", son las recomendaciones dadas por Sierra para todos los conductores en el departamento.

La Policía de carreteras advirtió sobre algunas restricciones en la vía este fin de semana. Este lunes desde las 10:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche habrá restricción para vehículos de carga.

La vía Medellín 'la Pintada' a la altura de Santa Barbara presenta cierre total, mientras que en la vía Medellín Caucasia en el sector El Pital y en Taraza presentan paso a un carril.

Le puede interesar: 'El poder de la aceptación'