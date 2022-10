Los accidentes de tránsito en Medellín aumentaron un 8 % en este 2022: Secretaría de Movilidad

La Secretaría de Movilidad confirmó que en Medellín ha incrementado la accidentalidad hasta un 8% más que en el 2022.

Según la entidad, cada 16 minutos en promedio sucede un percance en las calles de la ciudad y cada 35 horas muere una persona por la misma circunstancia.

La Secretaria asegura que los cambios de velocidad en algunos tramos de la ciudad han bajado accidentes en ciertos puntos, pero en general la situación es preocupante porque la mayoría de estos incidentes es por la irresponsabilidad de los usuarios.

Camilo Múnera es un conductor de la ciudad, que como muchos otros, salen cada día en su vehículo o se movilizan en transporte público para llegar a sus trabajos, así lo define él.

"Tenemos una muy mala cultura de conducción donde no respetamos tanto carros, motos y otros vehículos que compartimos la vía. No respetamos las señales, no tenemos un manejo preventivo y además somos muy agresivos a la hora de conducir".

Por otro lado ,el comandante de tránsito de la ciudad, Luis Fernando Vanegas, recordó la importancia de acatar de manera responsable las normas de tránsito, realizarle a los vehículos y motocicletas la revisión preventiva y conducir con precaución.

"Conocidas las altas cifras de lesionados y muertos en incidentes viales, desde la Secretaria de Movilidad de Medellín los invitamos a que acate todas las normas e transito. No exceder los limites de velocidad, no realizar maniobras peligrosas y tomarnos cinco minutos para alistarnos bien antes de salir".

Hasta el momento la secretaría de movilidad y el tránsito, junto con el DAGRD, han atendido 32.109 incidentes vehiculares e invitan a seguir de la forma correcta las normas de tránsito para evitar así más siniestros viales.

