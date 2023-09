Familias afectadas por explosión en casa que servía como polvorería sacan enseres por riesgo

Eran las 10:20 de la mañana de este lunes cuando una fuerte explosión sacudió a Rionegro, Antioquia ; todo era caos, las calles estaban cubiertas de polvo y humo, mientras muchos vecinos aturdidos trataban de entender qué pasaba y buscaban desesperados a sus familiares y amigos entre los escombros generados por el estallido en una polvorería clandestina.

Fue en una vivienda de color amarillo en la que, según testigos, funcionaba una empresa ilegal de pólvora donde se produjo la explosión que deja 21 heridos: “Sentí que algo nos sacudió cuando miramos era una explosión grandísima cuando vimos volar palos y palos y cosas”, relató Rodrigo Cardona.

En el sitio murió Juan Manuel Vallejo, quien al parecer, sería el encargado de la polvorería, mientras que en la madrugada de este martes falleció, producto de la gravedad de las heridas, Luis Fernando Rasero, un joven de 25 años y quien trabajaba en una veterinaria vecina. Según testigos, ya había alertas y denuncias de la existencia de elementos pirotécnicos en la vivienda.

“No se la ignorancia no me explico cómo puede suceder una cosa de estas de que aquí hayan tantos vecinos y haya una polvorera con más de 500 kilos de pólvora, es que el mismo dios nos protegió a todos porque donde eso hubiese explotado todo esto hubiéramos quedado enterrados, la casa nos hubiera quedado encima, ya habían denunciado pero no sé qué habría pasado", señaló Orladis Seña, una de las personas afectadas.

Después de limpiar la zona y evacuar la pólvora que permanecía en la vivienda, la mayor preocupación de las autoridades tiene que ver con el posible colapso de estas estructuras que quedaron completamente afectadas en medio de la explosión.

“Que nos ayuden por favor, que nos colaboren, que nos cuadren lo de nosotros y que nos compongan las casas al menos”, pidió Jairo Ramirez, otro afectado.

“Lo digo con mucha franqueza y contundencia motivo de la investigación que hagan los organismos competentes, si esas personas denuncian que ya ha habido una denuncia pues tendrá que seguirse la investigación de cómo y dónde se produjo esa denuncia”, afirmó por su parte el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.

De forma paulatina y controlada durante la mañana varios de los afectados lograron entrar a sus viviendas para evacuar algunas pertenencias.

