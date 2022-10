Familias de La Paralela denuncian incumplimientos por obras del cable Picacho

Son múltiples las manifestaciones de la comunidad de ese sector del norte de Medellín, la más reciente fue este fin de semana y pidieron que el Isvimed no los presione para entregar sus predios y que les cumplan con el dinero.

Néstor García, vocero de las cerca de 500 familias afectadas, afirmó que el Isvimed estaría ofreciendo poco dinero por las viviendas y no las estaría pagando a tiempo.



Por su parte, el director de Isvimed, Sergio Gaviria, explicó que de las 408 familias con las que deben negociar fueron priorizadas 56, de las cuales 50 ya aceptaron, a 11 ya les entregaron las casas y a nueve se les hizo el pago. Con las seis familias que no han aceptado tratan de llegar a acuerdos, debido a que tienen trámites pendientes como hipotecas.

Además, explicó que los avalúos fueron hechos por la Lonja y que ningún concejal de los que acompañan el proceso se ha opuesto al dinero ofrecido por metro cuadrado.



Las primeras 56 familias deben entregar sus predios antes del 30 de abril para que en mayo inicien las obras en el territorio. Isvimed aseguró que para las familias que deben ser reubicadas ya se construye un proyecto de vivienda en el Doce de Octubre que contará con 272 casas.