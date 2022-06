Gobernación de Antioquia pidió suspender corralejas tras la tragedia en El Espinal, Tolima

Para evitar tragedias como la ocurrida en las corralejas en El Espinal, Tolima, donde murieron cuatro personas, la Gobernación de Antioquia le pidió a los cinco municipios del departamento que tienen esta tradición que suspendan estas prácticas.

“Nos unimos incluso al clamor nacional de que por favor las administraciones municipales no autoricen estas actividades que son privadas, por favor pedimos que no las sigan autorizando”, señaló Lina Marcela de los Ríos, gerente de Protección Animal de la Gobernación de Antioquia.

Y es que en los municipios de Caucasia, Nechí, Necoclí y Arboletes aún conservan estas tradiciones taurinas. Por ejemplo, en las anteriores corralejas de Caucasia, en enero de este año, resultaron 22 personas heridas y cuatro animales muertos, tras cinco días de esas prácticas.

Cabe recordar que desde la Asamblea de Antioquia existe la ordenanza número 18 que rige desde el 2020 y prohíbe algunos elementos lacerantes que puedan herir a los animales, pero no todos los municipios lo han cumplido.

Álvaro Múnera, diputado de Antioquia, sostuvo que en el municipio de Caucasia, en las anteriores corralejas de enero, el alcalde ignoró por completo la ordenanza y decidió no cumplirla.

“Fueron unas corralejas de crueldad absoluta, ya tiene procesos en Procuraduría y Fiscalía por ese tema. El alcalde de Nechí decidió no hacerlas y en Arboletes y Necoclí sí cumplieron con la ordenanza. Este tipo de eventos no los queremos, lo ideal es que no se organicen, eso ya lo tenemos que superar, en el siglo XXI no es ético que todavía el ser humano se divierta matando y torturando animales”, dijo Múnera.

