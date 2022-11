Gobernador Luis Pérez negó ofrecimiento de puestos en educación para diputados

El mandatario de Antioquia aseveró que su Gobierno ha sido transparente, por lo que negó el supuesto ofrecimiento de 80 puestos de educación para los diputados de la Asamblea, como lo insinuó en sesión plenaria, el corporado José Luis Noreña.

Lea también: Diputado reclama puestos en Secretaría de Educación que habría ofrecido gobernador



“Con ningún diputado, ni con ninguna persona, lo tengo como regla de oro, he hablado sobre prebendas indebidas que se puedan hacer. En particular con el diputado Noreña, jamás, he hablado de esos temas”, puntualizó el mandatario seccional.



El gobernador Pérez tildó de “loco entreverado” al diputado Noreña, al manifestar que algunas veces “habla muy bien y muy cuerdo” y en otras ocasiones “sale con unos disvaríos propios de la época de Don Quijote de la Mancha”.

Publicidad