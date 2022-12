Gobierno Nacional asegura que no conocía proyecto para sometimiento de bandas criminales

El Ministerio de Justicia no conocía el polémico proyecto de sometimiento entre la Alcaldía de Medellín y cabecillas de la banda delincuencial La Oficina, tal y como lo habían asegurado asesores de Gustavo Villegas.



Después de explicar que su cartera no es la encargada de autorización para acuerdos de sometimientos, sino de dar asesorías luego de que hay una visto bueno del Gobierno Nacional, Enrique Gil Botero, ministro de Justicia, afirmó que no tenían conocimiento de los acercamientos de la Alcaldía de Medellín con bandas criminales, hecho que tiene en apuros al exsecretario de Seguridad, Gustavo Villegas.



El pronunciamiento del ministro Gil Botero desmiente a participantes en el proyecto de sometimiento como el exasesor Jorge Gaviria y la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín.